ABD'li analist Jimmy Dore canlı yayında bir bir anlattı: ABD dünyanın teröristidir

İsrail Gazze'de sivil katliamına devam ederken en büyük desteği de müttefiki ABD'den geldi. Amerikalı yorumcu Jimmy Dore katıldığı televizyon programında, "ABD dünyanın teröristidir. Ukrayna'daki savaşı nasıl kışkırttıysak bu savaşı da biz kışkırtıyoruz. Son 20 yılda Orta Doğu'yu biz ateşe verdik." dedi.

İsrail 9 gündür Gazze'de kadın-çocuk demeden sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. Soykırıma en büyük destek ise ABD'den geliyor.

Vahşete destek olunmasına ABD'li birçok isim tepki gösterirken en net sözler ABD'li analist Jimmy Dore'dan geldi.

ABD'li analist Jimmy Dore katıldığı bir canlı yayın programında kendi ülkesinin terörist bir devlet olduğunu söyleyip "Son 20 yılda Orta Doğu'yu biz ateşe verdik" dedi.

Dore, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada "ABD dünyanın teröristidir. Ukrayna'daki savaşı nasıl kışkırttıysak bu savaşı da biz kışkırtıyoruz. Son 20 yılda Orta Doğu'yu biz ateşe verdik." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrası demir Kubbe hava savunma sistemi mühimmatları da dahil olmak üzere İsrail'e yönelik ek askeri yardım yapılacağını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, "İsrail'in şehirlerini ve vatandaşlarını savunmak için bu kritik varlıklardan mahrum kalmamasını sağlayacağız" demişti.

Öte yandan Biden yönetimi İsrail'e destek amacıyla bölgeye 2 adet uçak gemisi gönderme kararı da almıştı.