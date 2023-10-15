TikTok'ta canlı yayın yapan kamyon şoförü, jandarmaya yakalandı!

İstanbul'da seyir halindeyken bir sosyal medya platformundan canlı yayın yapan kamyonun şoförü, kendisini takip edip sosyal medyadan uyaran jandarma ekiplerince durdurularak hakkında işlem yapıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda devriye görevi yapan İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, seyir halindeki bir kamyon şoförünün cep telefonu aracılığı ile sosyal medya platformundan canlı yayın yaptığı yönünde ihbar aldı.

Yapılan araştırmada, söz konusu sürücü ve kullandığı aracı belirleyen jandarma ekibinden biri, TikTok isimli sosyal medya platformundaki canlı yayına bağlanarak şoföre, "Öndeki trafik jandarmasını takip et" ve "İlerde jandarma var" mesajlarını gönderdi.

Yapılan uyarıları dikkatte almayarak yoluna devam eden sürücü, jandarma ekiplerinin ileride kendisini beklediğini görünce canlı yayını sonlandırdı.

Jandarma ekiplerince durdurulan kargo firmasına ait kamyon sürücüsünün aynı platform üzerinden daha önce de canlı yayın yaparak yolculuk yaptığı tespit edildi.

Trafikte tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle kamyon şoförü hakkında yasal işlem yapıldı.