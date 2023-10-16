Filistin'de ikinci intifadanın sembolü olmuştu acılı baba 23 yıl sonra yine aynı acıyı yaşadı

Gazze'de 23 yıl önce ikinci İntifada'nın sembol ismi Muhammed Durra'nın öldürülmesinin acısı hafızalardaki yerini korurken Muhammed Durra'nın babası Cemal Durra, İsrail askerlerinin katliamı ile aynı acıyı 23 sene sonra tekrar yaşadı. İsrail askeri bu sefer de Cemal Durra’nın kardeşlerini katletti.

İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'e karşı 2000 yılında patlak veren İkinci İntifada'nın sembol isimlerinden 11 yaşındaki Muhammed'in tüm dünyanın gözleri önünde İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmesinin üzerinden 23 yıl geçti.

2000 yılında İkinci İntifada'nın sembol ismi haline gelen Muhammed Durra'nın babası 23 yıl sonra soykırımcı İsrail'in vahşeti ile yine aynı acıyı yaşadı.

Muhammed Durra'nın babası Cemal, Gazze'de yaşanan bombardımanda kardeşlerini kaybetti.

Muhammed, büyüyünce öğretmen veya polis olmayı hayal ediyordu

Muhammed Durra'nın babası Cemal, AA muhabirine, 2 yıl önce kaybettiği oğlunu ve o gün yaşadıklarını anlatmıştı.

Muhammed, 18 Kasım 1989'da Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.

Ekonomik durumu iyi bir ailenin çocuğuydu ve temel eğitimini mülteci kampının ilkokulunda aldı.

Baba Cemal, güçlü ve cesur bir kişiliğe sahip Muhammed'in başkalarıyla ve yaşça kendinden büyük kişilerle konuşma ve tartışma konusunda çok cesur olduğunu söyledi.

Muhammed'in geleceğe dair hayalleri olduğunu aktaran Filistinli baba, "Muhammed iradeliydi. Her zaman hakkın yanındaydı ve onu savundu, mazlumlara yardım etti. Büyüyünce öğretmen veya polis olmayı hayal ediyordu. Öğretmenleri aşırı hareketli bir çocuk olduğu için sürekli şikayet ederdi." dedi.

Cemal, dünya kamuoyunun "Muhammed'in şehadet tarihini unutmadığını" ve bundan sonra da asla unutulmayacağını vurguladı.

İsrail askerlerinin kurşun yağmuru

Muhammed ve babası bundan 23 yıl önce; 30 Eylül 2000'de, aileye yeni bir araba almak için Gazze Şeridi'ndeki araç pazarına gitmek üzere mülteci kampından ayrıldı.

Araba pazarında istedikleri gibi bir araba bulamadıklarını ve sonra tekrar gelmeye karar verdiklerini kaydeden Cemal, eve dönüş yolundayken İsrail askerlerinin rastgele mermilerine maruz kaldıklarını belirtti.

Cemal, kurşun yağmurundan korunmak için kaçacak bir yer bulamadıklarını ve yakınlarındaki bir beton blokun arkasına sığınmaya çalıştıklarını aktardı.

"Baba neden bize ateş ediyorlar?"

İlk başta açılan ateşin durmasını beklediğini ancak artarak devam ettiğini dile getiren Cemal, tek endişesinin oğlunun yaralanmasını önlemek olduğunu ve Muhammed'in "Baba neden bize ateş ediyorlar?" sorusunu cevaplayamadığını dile getirdi.

Kendisi hem elinden hem de ayağından vurulan Cemal, vücuduyla oğluna siper olmaya çalıştığını ancak Muhammed'in önce sağ bacağından sonra da karnından vurularak şehit olduğunu söyledi.

"Çocuk öldü, çocuk öldü..."

Cemal, bir süre sonra oğlunun bedeninin kanlar içinde kaldığını gördüğünde Muhammed'in şehit olduğunu anladığını belirtti.

Acılı baba, daha sonra ağzından ileride İsrail'in işlediği korkunç suçun sembolü haline gelecek olan "Çocuk öldü, çocuk öldü..." cümlesinin döküldüğünü anlattı.

Daha sonra İsrail askerlerinin attığı bir sis bombasıyla etrafı beyaz bir toz bulutunun sardığını kaydeden Cemal, "İşledikleri suçu gizlemeye çalıştılar. Attıkları bomba bize kadar ulaşmadı kaldırıma çarptı ve orada patladı." dedi.

İkinci intifada (ayaklanma) nasıl çıktı?

Dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un 28 Eylül 2000'de İsrail askerlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmesi İkinci İntifada'nın fitilini ateşledi. 7 Filistinlinin ölmesine ve 250 Filistinli ile 13 İsrail askerinin yaralanmasına yol açan olayların ardından Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde şiddet olayları hızla yayıldı.

Çatışmaların üçüncü gününde, Gazze Şeridi'ndeki Selahaddin Caddesi'nde bir duvarın dibine sığınan Filistinli silahsız bir baba ile 11 yaşındaki oğlunun İsrail askerlerinin doğrudan ateşine maruz kalmaları ve küçük çocuğun babasının kucağında öldürüldüğü anların kameralara yansıması dünya ve bölge kamuoyunda infiale yol açtı.

İkinci İntifada'nın sembol ismi haline gelen Muhammed Durra'nın ölümünün ardından Filistin halkı sokaklara çıkarak gösteriler düzenledi. İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylar, çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.