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İsrail polisi, canlı yayındaki muhabiri böyle tehdit etti! "Gazze'yi harabeye çevireceğiz"

Silahlı bir İsrail polisi Al Arabi muhabiri Ahmed Darawsha'yı canlı yayında tehdit etti. O polis ardından kameraya yaklaşarak "Gazze'yi harabeye çevireceğiz" dedi... O anlar canlı yayına böyle yansıdı...

İsrail-Hamas çatışması 10'uncu gününde de devam ediyor. Al Arabi muhabiri Ahmed Darawsha, bölgeden canlı yayın yaptığı sırada yanına gelen silahlı bir İsrail polisi tarafından tehdit edildi.

Muhabirin ısrarla canlı yayında olduğunu söylemesine rağmen İsrail polisi "Umurumda değil. Ne anlatıyorsun sen burada? Tüm Hamas militanları öldürülmeli. İyi şeyler söyleyeceksin anladın mı? Gerçeği bildirmezsen vay haline" dedi.

İsrail polisi ardından kameraya dönerek, "Gazze'yi harabeye çevireceğiz" ifadesini kullandı.

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