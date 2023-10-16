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DÜNYA

İsrailli şarkıcı Elya Golan gündem oldu: Gazze yok edilmeli ve orada tek bir insan bile kalmamalı

İsrail-Hamas çatışmasını değerlendiren İsrailli şarkıcı Elya Golan'dan tepki çeken sözler. Golan, "Gazze yok edilmeli ve orada tek bir insan bile kalmamalı. Basitçe söylemek gerekirse bunlar hayvan." dedi.

İsrail-Hamas çatışması 10. gününe girdi. Hamas'ın "Aksa Tufanı" operasyonuna karşı İsrail ordusu Gazze'de sivilleri bombalıyor.

Şu ana kadar 2750 sivil hayatını kaybederken İsrail kamuoyunda sağduyulu sesler kadar, insanlıktan nasini almamış açıklamalar da geliyor.

İsrailli şarkıcı Elya Golan'ın tepki çeken sözlerinin yer aldığı video sosyal medyada gündem oldu.

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