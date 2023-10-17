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'Benekli Ayhan' kavga etti, öldüresiye dövüldü, baygınlık geçirdi! Feci darp anı kamerada

Benekli Ayhan lakaplı sosyal medya fenomeni Isparta’da darp edildi. İki kadın kavgayı ayırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Fenomen isim vücuduna aldığı darbeler nedeniyle baygınlık geçirdi. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında "Benekli Ayhan" lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç’un da bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine iki kişinin Ayhan Koç’u dakikalarca darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

2 kadın kavgayı ayırmaya çalıştı

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ayhan Koç aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi.

Görüntülerde iki kadının ise kavgayı ayırmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

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