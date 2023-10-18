Mahmut Abbas'tan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e soğuk terler döktüren şaka!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ürdün'de bir kez daha görüştü. Abbas, görüşmeye girerken, "Ben buraya bir Yahudi olarak geldim" diyen Blinken'e "Buradan ev almalısın" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bölgedeki yedi ülkeyle diplomatik temaslarını sürdürürken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ürdün'de bir toplantı daha gerçekleştirdi.

Toplantının başında Abbas odaya girerken Blinken'e şakayla karışık "Buradan ev almalısın" dedi. Blinken da gülümseyerek "düşünüyorum" diye cevap verdi.