Gazze sınırındaki Sderot kentinden yayın yapan Türk gazetecilerin bulunduğu noktaya füze düştü

Gazze Şeridi'ne yakın noktada bulunan İsrail'in Sderot kentinde görev yapan Türk gazetecilerin bulunduğu noktaya füze düştü. Füzenin düşme anı ve sonrasında yaşanan panik anları ise kameralara yansıdı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları sürerken, kentte bulunan Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları da İsrail tarafına misilleme saldırılarda bulunuyor. Son olarak İsrail Demir Kubbe hava savunma sisteminden kaçan bir füze, Sderot kentinde Türk gazetecilerinin yakınındaki bir noktaya düştü.