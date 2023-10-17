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Diyarbakır’da çocukların okuldaki kavgasına aileler karıştı: 3’ü ağır 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde çocukların okuldaki kavgasına aileler karıştı. Dükkanda karşılaşan aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3’ü ağır 4 kişi yaralanırken, yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay, 13.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 479’uncu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocukların bugün okuldaki kavgasından sonra mahalledeki oyun salonunda karşılaşan aileleri tartıştı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda 3 kişi silahla ağır yaralanırken, 1 kişi ise darp edildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralılardan 3’ünü çevredeki özel hastaneye kaldırırken, 1’ini Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdiği anlar kameralara yansıdı.

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