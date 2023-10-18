Kahreden görüntü! İsrail'in hastanede katlettiği çocuklar 20 saat önce böyle eğlenmiş

İSRAİL Gazze'de hastaneyi vurdu, çocuğu çocuk ve kadın en az 660 sivil hayatını kaybetti. Sosyal medyada paylaşılan ve saldırıdan 20 saat önce çekildiği belirtilen görüntülerde, hastanenin bölgedeki çocuklar ve kadınlar için adeta bir kurtarıcı olduğu görülüyor.

Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlenen kanlı saldırıda yüzlerce insan yaşamını yitirirken uluslararası kamuoyundan da tepkiler gelmeye devam ediyor…

Filistin’de yaşanan korkunç olaydan tam 20 saat önce çekildiği belirtilen görüntüler ise vahşetin durumunu gözler önüne serdi. Kanlı saldırıdan 20 saat önce çekildiği aktarılan görüntülerde hastanenin bölgede yaşayan aileler, çocuklar ve kadınlar için adeta bir sığınak gibi olduğu belirtildi.



Video görüntülerinde hastanenin bahçesinde çocukların dans edip şarkı söylediği, yerlerden çöpleri toplayarak birlikte güzel vakit geçirdikleri görülüyor.



İsrail’in sorumluluğunu üstlenmediği saldırıda son belirlemelere göre en az 500 insan yaşamını yitirmişti.