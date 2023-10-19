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Babasının kavga ettiği şahıslara av bıçağıyla saldırdı! 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri

İZMİR’in Bornova ilçesinde 20 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs, babasının kavga ettiği kişilere av bıçağıyla saldırdı. 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı olayda yaşanan kavga ve şüphelilerin kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Korkunç olay, dün saat 23.10 sıralarında Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi 4072 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz salı günü yabancı uyruklu Nihad Memik (20) ve Türk vatandaşı E.Ç. (38), ailecek ayakkabı tamiri ve imalatı işi yapan yabancı uyruklu W.S. (47) ve oğlu M.S.’den (20) sahte dolar karşılığında bir miktar gerçek dolar istedi.

Parayı alamayınca gasp ettiler

Baba-oğul W.S. ve M.S., bu teklifi reddetmesi üzerine Nihad Memik ve E.Ç., M.S.’nin küçük kardeşini gasp ederek ev anahtarı ve ayakkabı kalıp malzemesine el koydu. El koyulan eşyalarını almaya gelen baba W.S. ile 35 MB 4240 plakalı araçla gelen Nihad Memik ve E.Ç. arasında kavga çıktı. Olayı gören oğlu M.S. ise dükkanda bulunan av bıçağı ile Nihad Memik ve E.Ç.’ye saldırdı.

1’i öldü, diğeri ağır yaralı

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından yaralılardan Nihad Memik, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, E.Ç. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Nihad Memik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, durumu ağır olan E.Ç.’nin ise ameliyata alındığı öğrenildi.

Kavga anı ve şüphelilerin kaçışı kamerada

Yaşanan dehşet anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde; baba W.S. şahıslardan birisiyle kavga ettiği esnada arkadan koşarak gelen M.S.’nin taraflardan birisini bıçakladığı ve ardından baba-oğulun koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Öte yandan, polis ekiplerince başlatılan çalışmalar çerçevesinde, baba oğul kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
(Mİ-ÇA-Y)

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