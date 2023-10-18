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DÜNYA

Filistinli çocuğun, yaralı kardeşinin kulağına söyledikleri yürek yaktı! Şehadet getirmeyi öğretti

GAZZE'de Filistinli bir çocuk, İsrail'in hastaneye düzenlediği saldırıda yaralanan kardeşine kelime-i şehadet getirmeye çalıştığı anlar yürek sızlattı.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze şehrindeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi’ne saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntüde, Filistinliği bir çocuğun saldırıda yaralanan kardeşine kelime-i şehadet getirtmeye çalıştığı görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan video, kısa sürede gündem oldu.

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