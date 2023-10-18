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Oyuncu Sinan Albayrak'tan İsrail tepkisi: Nişantaşı'nda neden kimse yürümüyor?

Oyuncu Sinan Albayrak, Gazze'de hastanede 500 sivili katleden İsrail'in bombalı saldırısına tepki gösterdi. Bağdat Caddesi ya da Nişantaşı'nda neden İsrail'e karşı protestoların olmadığını soran Albayrak, "Neden hep Fatih'te cübbeli insanlar savunuyor? Benim şıkıdım giyinen, yürüyen insanımız neredesiniz?" dedi.

Gazze'de hastane bombalayıp 500 sivili katleden İsrail'e tepkiler dinmiyor. İsrail vahşetine isyan eden ünlü isimlerden birisi de oyuncu Sinan Albayrak oldu. 

Albayrak, yayınladığı videoda İsrail'in saldırılarına Türkiye'de bazı kesimleri sessiz kalmakla eleştirdi.

Albayrak, "500 kişi öldürüldü bir hastanede. Neden sokakta değiliz? Bağdat Caddesi'nde neden insanlar yok? Nişantaşı'nda neden kimse yürümüyor? Neden hep Fatih'te cübbeli insanlar savunuyor? Benim şıkşıkıdım giyinen insanım neredesin?" dedi.

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