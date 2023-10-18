Siyonizmin vahşetini anlatan Yahudi'nin videosu gündem oldu

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 11. gününde devam ederken İsrail güçleri, Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı. Liderler ve uluslararası örgütlerden art arda açıklamalar ve tepkiler geldi.

Dünyada bu saldırının yankıları devam ederken Filistin halkına destek veren bir Yahudi'nin videosu gündem oldu. Siyonizm ve Yahudiliğin farklı şeyler olduğunun anlatıldığı videoda Filistin halkına da destek verildi.