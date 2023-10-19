İmam Hatip öğrencileri Gazze için dünya çocuklarına seslendi

İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri Gazze'de katledilen çocuklar için gökyüzüne balon bırakarak zulme sessiz kalmadı.

Kocaeli Derince Mevlana İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri Gazze'de yaşanan insanlık dışı katliama karşı çıkmak ve bebek katili İsrail'in zulmüne sessiz kalmamak için Gazze için şiir okuyup katledilen şehid çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı. Dünya çocuklarına seslenerek zulüm karşısında sessiz kalan "büyüklere" inat "Yeryüzü bu zulme sessiz kalabilir, ancak gökyüzü bu zulmü asla affetmeyecek. Minicik çocukların, masumların ahı göklere yükselirken biz çocuklar asla sessiz kalmayacak ve tüm gücümüzle zulme karşı duracağız. Dünyadaki tüm çocukları bu zulme karşı durmaya davet ediyoruz." diyerek bir mesaj yayınladı. Daha sonra dualar ile zulmün son bulması ve İslam aleminin uyanışı için Filistin bayrağı renklerini taşıyan balonları gökyüzüne bıraktılar...