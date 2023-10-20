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CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ten Gazze eleştirilerine yanıt

Gazze'de yaşanan roket saldırısını ajite etmekle suçlanan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk eleştirilere tepki göstererek, "Ben roket atılırken yayında değildim “Beni gör” derken rejiye kendimi fark ettirmeye çalışıyordum. Yayının ben de olduğunu anladığım an da sakin bir şekilde 1 saat Yayın yaptım" dedi.

NTV muhabiri Osman Terkan ve CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün aynı noktada savaş anını anlattıkları anlar sosyal medyada viral oldu.

Roket saldırısında Fulya Öztürk'ün hareketleri ve sözleri tartışma konusu oldu. Reyting kaygısı içinde olmakla suçlanan Fulya Öztürk, olayı ajite etmek ve şov yapmakla eleştirildi.

Türkiye'ye dönen Fulya Öztürk eleştirilere hem CNN Türk canlı yayınında hem de sosyal medya hesabından cevap verdi:

Siz ne aşağılıksınız ya? Ben roket atılırken yayında değildim “Beni gör” derken rejiye kendimi fark ettirmeye çalışıyordum. Yayının ben de olduğunu anladığım an da sakin bir şekilde 1 saat Yayın yaptım O görüntüler ise ; Ekibimizin bakın o anlar Yayın öncesine nasıl yansıdı şeklinde yayınlamış. Siz de alıp sanki ben yayında öyle yapmışım gibi algı yaratıyorsunuz . Halbuki yayına girdiğim an son derece sakinim. Benim kaçıncı zor bölge görevim bu siz kimsiniz ya? Sizi Allah’a havale ediyorum Ama size son bir not . Siz beni yenemezsiniz . hep daha iyi yerlere çıkar benımm yolum… Fark etmiyor musunuz?

 

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