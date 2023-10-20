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MEDYA

İsrail polisinden canlı yayında Habertürk ekibine coplu saldırı! Mehmet Akif Ersoy anlattı

İSRAİL zulmü sürüyor. Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy ve kameramanı Emre Mescid-i Aksa yakınlarında canlı yayın yaptıkları sırada İsrail polisinin coplu saldırısına maruz kaldı.

Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy ve kameramanı Emre Mescid-i Aksa yakınlarında canlı yayın yaptıkları sırada İsrail polisinin coplu saldırısına maruz kaldı. Görüntülerde Ersoy’dan bölgeden çıkmasını isteyen İsrail polisi iki gazetecinin de sorun çıkarmadan oldukları noktandan çıkmaya çalışmalarına rağmen elindeki copla kameraman Emre’ye vurdukları göründü. İsrail polisinin gazetecilere yaptığı saldırıya tepki yağarken yaşanan olay kısa sürede gündeme oturdu

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