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Ünlü oyuncu Esra Akkaya Bodrum’da kaza yaptı

Ünlü oyuncu Esra Akkaya ile oğlu Can Alex’in bulunduğu otomobil, Muğla’nın Bodrum ilçesinde başka bir otomobille çarpıştı. Kaza, maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Konacık Mahallesi’nde meydana geldi. Seyit Onbaşı Caddesi’nde seyreden Esra Akkaya idaresindeki 48 ALY 185 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nden gelen Tolga Sözer yönetimindeki 34 GBK 829 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Esra Akkaya ile 10 yaşındaki oğlu Can Alex, büyük korku yaşadı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası taraflar kaza tutanağı tuttu.

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