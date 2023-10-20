Cem Küçük duyurdu: Zam fırtınası geliyor! Benzin, mazot, MTV, kola, doğalgaz

Yeni yılda vergilere yüzde 70'in üzerinde zam geliyor. Zamlı vergi ilk sırada petrol ve doğalgaz ÖTV’si var.. Yani benzin ve motorinin fiyatı daha da artacak. Doğalgaz faturaları kabaracak. İşte kalem kalem ödeyeceğimiz vergiler, yani yeni zamlar...

Zamlar ve enflasyon vatandaşın belini bükerken 2024 yılı da büyük zamlarla geliyor. Vergiler ortalama yüzde 70 artacak. Bu da vatandaşa zam olarak yansıyacak. TGRT Haber'de Cem Küçük vergilerin cep yakacağını belirtip, "Yeni yılda vergilere yüzde 72,2 zam geliyor. Yeni yılda vergiler artıyor. Zamlı vergi ilk sırada petrol ve doğalgaz ÖTV’si var.. Yani benzin ve motorinin fiyatı daha da artacak. Doğalgaz faturaları kabaracak." dedi.

Dolaylı vergilerin payı artıyor

2024-2026 Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyonla mücadele doğrultusunda sıkı para politikası ile tüketimin baskılanması hedeflenirken, 2024 bütçesinde tüketimden alınacak dolaylı vergilerin payında artış bekleniyor. Bu da yeni zamlar demek. Dünya gazetesi köşe yazarı Naki Bakır, 2024'de hedeflenen vergi geliri üzerinden, cebimizden çıkacak vergileri yazdı.

Akaryakıt, MTV, alkollü içecekler, tütün...

"2024'te Kim Ne Kadar Vergi Ödeyecek" tablosuna göre akaryakıt, motorlu taşıt alımları, alkollü içkiler, tütün mamülleri, kolalı gazozlar, dayanıklı tüketim mallarının vergisi katlanacak. Bu da vatandaşa zam olarak yansıyacak.

ÖTV yüzde 129, tütün yüzde 71 artacak

Tabloya göre akaryakıt ürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi'ndeki artış yüzde 129'u buluyor. Alkoldeki vergi artışı, yüzde 70'i, tütündeki vergi artışı ise yüzde 71.8'i buluyor. Bakır'ın yazısından ayrıntılar şöyle:

253 milyar Türk Lirası harç alınacak

2024 yılında yargı, noter, tapu, pasaport, gemi ve liman, imtiyazname-ruhsatname ve diploma, trafik harçları ve diğer harçlardan toplam tahsilatın yüzde 86,5 artışla 253,5 milyar liraya ulaşacağı öngörülüyor.Diğer dolaylı vergilerden banka ve sigorta muameleleri vergisinde (BSMV) yüzde 97,8 artışla 214,4 milyar, damga vergisinde yüzde 67,8 artışla 145,9 milyar, şans oyunları vergisinde yüzde 109 artışla 54,9 milyar, özel iletişim vergisinde yüzde 68,6 artışla 37,5 milyar, dijital hizmet vergisinde yüzde 70 artışla 15,6 milyar liralık brüt tahsilat hedefleniyor.

Net vergi geliri hedefi: 7.4 trilyon TL

2024 yılında vergilerde 927,9 milyar liralık red ve iadeler hariç toplam net vergi gelirinin 7 trilyon 407,7 milyar lira olması öngörülüyor. Bu da 2023’ün tümünde beklenen net 4 trilyon 270,7 milyar liralık vergi gelirine göre yüzde 73,5 artış anlamına geliyor.

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, bağış ve yardımlar, sermaye gelirleri, alacaklardan tahsilat ve diğer kalemlerle birlikte 2024’teki toplam brüt bütçe gelirinin (brüt) 9 trilyon 404,7 milyar TL; 967,6 milyar liraya ulaşacak red ve iadeler ile paylar hariç net bütçe gelirinin ise 8 trilyon 437,1 milyar lira olması hedefleniyor.