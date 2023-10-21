5 ilde uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan’da düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini belirterek 16 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan’da düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini kaydetti.

16 şüpheli şahsın operasyonlarda yakalandığını vurgulayan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki zehir tacirlerine göz açtırmayacağız" ifadesini kullandı.

Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bu bilgileri verdi:

"Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 57.5 kg ve piyasa değeri 58 milyon TL olan kokain ele geçirildi. 2 Yabancı uyruklu zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, 775 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 yabancı uyruklu zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, 393,5 kg skunk ele geçirildi.

6 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, 257 kg skunk ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, 161 kg skunk ele geçirildi. 5 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi ve gümrük muhafaza müdürlüğü ekiplerini tebrik ediyorum. Uyuşturucu suçunu terörle eş değer görüyoruz. Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerinin peşlerindeyiz. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."