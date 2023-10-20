Can Ataklı'dan hastane katliamı ve İsrail'le ilgili skandal sözler

Gazeteci Can Ataklı, Gazze'de yüzlerce sivilin katledildiği hastane saldırısın İsrail'in değil, Hamas'ın yaptığını ileri sürdü. Bebekleri bile vahşice katleden siyonistler için “İsrail çok güçlü bir ülke Hamas'tan bin kat daha akıllı. Daha medeni dünya insanlar” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Can Ataklı, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlarla ilgili tartışılacak ifadeler kullandı.

Kendi kanalında Hamas-İsrail çatışmasını değerlendiren Ataklı, 471 sivilin öldüğü İsrail'in hastane saldırıyla ilgili, "Hastanenin İsrail tarafından vurulup vurulmadığı bir muamma." dedi.

Gazze’ye ambargo uygulayan ve 9 ekim itibariyle elektrik ve suyunun kesildiği Gazze’de bombalanan bölgelerin İsrail tarafından önceden haber verildiğini söyledi.

Ataklı, son 14 günde çoğunluğu çocuk ve kadın olan binlerce masum sivili katleden İsrail için “İsrail çok güçlü bir ülke Hamas'tan bin kat daha akıllı. Daha medeni dünya insanlar” ifadelerini kullandı.