BIST 7.511
DOLAR 27,94
EURO 29,65
ALTIN 1.780,41
KÜLTÜR VE SANAT

Fazıl Say’ın 100. Yıl Marşı, Nemrut Dağı zirvesinde seslendirildi

Son günlerde gündemden düşmeyen sanatçı Fazıl Say’ın bestelediği ‘100. Yıl Marşı'nı, Cumhuriyetin 100. yılında 100 öğrenci, 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’nda seslendirdi.

Ünlü piyanist Fazıl Say'ın, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duruşu ve barış için verdiği çabalarını desteklediği yönündeki açıklamasının ardından İsviçre’deki 4 konseri iptal edildi.

Son günlerde gündemden düşmeyen Piyanist Fazıl Say’ın, 100. Yıl Marşı, Cumhuriyetin 100. Yılında Nemrut Dağı zirvesinde öğrenciler tarafından seslendirildi.

Malatya Nesibe Aydın Yıldızlar Malatya İlkokul 3 ve 4. sınıfta eğitim gören 100 öğrenci, 100. Yıl Marşı’nı seslendirdi.

Müzik Öğretmeni Ezgi Karaman’ın şefliğinde seslendirilen 100. Yıl Marşı büyük beğeni topladı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Katar devreye girdi Hamas, 2 ABD vatandaşı esirini serbest bıraktı! Elinde küçük bir çizik var
Katar devreye girdi Hamas, 2 ABD vatandaşı esirini serbest bıraktı! Elinde küçük bir çizik var
Genç kızın yardım çığlıklarını duyup tacizciyi yaka paça polise teslim ettiler
Genç kızın yardım çığlıklarını duyup tacizciyi yaka paça polise teslim ettiler
Ali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 395 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Ali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 395 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Şehit trafik polisinin kızı artık Ankara’nın trafiğinden sorumlu
Şehit trafik polisinin kızı artık Ankara’nın trafiğinden sorumlu
Cam silen genç, kendisini görüntüleyen sürücüyü taciz etti: O anlar kamerada
Cam silen genç, kendisini görüntüleyen sürücüyü taciz etti: O anlar kamerada
5 ilde uyuşturucu operasyonu
5 ilde uyuşturucu operasyonu
Can Ataklı'dan hastane katliamı ve İsrail'le ilgili skandal sözler
Can Ataklı'dan hastane katliamı ve İsrail'le ilgili skandal sözler
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ten Gazze eleştirilerine yanıt
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ten Gazze eleştirilerine yanıt
Liseli genç kız meselesinde feci şekilde darp edildi, bıçaklandı! O anlar kamerada
Liseli genç kız meselesinde feci şekilde darp edildi, bıçaklandı! O anlar kamerada
Cem Küçük duyurdu: Zam fırtınası geliyor! Benzin, mazot, MTV, kola, doğalgaz
Cem Küçük duyurdu: Zam fırtınası geliyor! Benzin, mazot, MTV, kola, doğalgaz
Ataşehir'de rezidans yangını
Ataşehir'de rezidans yangını
Ataşehir'de rezidans yangını
Ataşehir'de rezidans yangını