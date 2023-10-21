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Ali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 395 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Avcılar’da 20 Ekim’de yapılan operasyonlarda toplam 395 kilo 550 gram uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar’da uyuşturucu ticareti yapanlara ait olduğu belirlenen depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait bir depoda ve 3 araçta yapılan aramalarda 395 kilo 550 gram uyuşturucu madde ve skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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