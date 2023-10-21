Şehit trafik polisinin kızı artık Ankara’nın trafiğinden sorumlu

Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün ilk kadın müdürü Sevil Atasoy, şehit babası gibi trafik güvenliğini sağlıyor

Ankara Emniyetinin ilk kadın Trafik Denetleme Şube Müdürü Sevil Atasoy, 1998’de şehit olan trafik polisi babasının izinden giderek mesleğinde 20. yılını geride bıraktı.

Eskişehir’de görevli trafik polisi babası Mehmet Bayraktar’ı 1998 yılında alkollü bir sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu şehit veren Sevil Atasoy, Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün ilk kadın müdürü oldu. 17 yaşında kazandığı Polis Akademisinden 2003 yılında mezun olan Atasoy, çocukluk hayali olan baba mesleğinde 20 yılı geride bıraktı. İki çocuk annesi Atasoy, çeşitli birimlerde görev aldıktan sonra ise 2017’de şehit babası gibi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde göreve başladı. Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç’in görevlendirmesiyle 23 Ağustos’ta Trafik Denetleme Şube Müdürü görevine getirilen Atasoy, Başkent’in trafiğinden sorumlu olarak görevini sürdürüyor.