BIST 7.511
DOLAR 27,94
EURO 29,65
ALTIN 1.780,41
DÜNYA

Katar devreye girdi Hamas, 2 ABD vatandaşı esirini serbest bıraktı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Gazze’de esir tutulan ABD vatandaşı anne ve kızın serbest bırakıldığı duyuruldu.

İsrail-Hamas çatışmaları 15. gününde de devam ediyor. İsrail ordusu bir yandan Gazze Şeridi’ne hava saldırılarını sürdürürken, bir yandan da Hamas tarafından esir tutulanları bulmak için bölgede arayışlarına devam ediyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından bugün yapılan açıklamada, ABD vatandaşı anne ve kızın insani nedenlerden dolayı serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bu adımla el- Kassam Tugayları’nın amacının, “Biden ve faşist yönetiminin iddialarının yanlış ve asılsız olduğunu Amerikan halkına ve dünyaya kanıtlamak” olduğu ifade edildi. Esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin ABD ve İsrail’den henüz bir açıklama gelmedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Can Ataklı'dan hastane katliamı ve İsrail'le ilgili skandal sözler
Can Ataklı'dan hastane katliamı ve İsrail'le ilgili skandal sözler
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ten Gazze eleştirilerine yanıt
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ten Gazze eleştirilerine yanıt
Liseli genç kız meselesinde feci şekilde darp edildi, bıçaklandı! O anlar kamerada
Liseli genç kız meselesinde feci şekilde darp edildi, bıçaklandı! O anlar kamerada
Cem Küçük duyurdu: Zam fırtınası geliyor! Benzin, mazot, MTV, kola, doğalgaz
Cem Küçük duyurdu: Zam fırtınası geliyor! Benzin, mazot, MTV, kola, doğalgaz
Ataşehir'de rezidans yangını
Ataşehir'de rezidans yangını
Ataşehir'de rezidans yangını
Ataşehir'de rezidans yangını
Ünlü oyuncu Esra Akkaya Bodrum’da kaza yaptı
Ünlü oyuncu Esra Akkaya Bodrum’da kaza yaptı
İsrail polisinden canlı yayında Habertürk ekibine coplu saldırı! Mehmet Akif Ersoy anlattı
İsrail polisinden canlı yayında Habertürk ekibine coplu saldırı! Mehmet Akif Ersoy anlattı
Ataşehir’de dehşet saçan magandanın sosyal medyadaki görüntüleri ortaya çıktı
Ataşehir’de dehşet saçan magandanın sosyal medyadaki görüntüleri ortaya çıktı
İngiliz televizyonunda 'İsrail' tartışması sosyal medyada viral oldu sunucuyu fena bozdu
İngiliz televizyonunda 'İsrail' tartışması sosyal medyada viral oldu sunucuyu fena bozdu
Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu! "Yukarı bak yukarı..."
Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu! "Yukarı bak yukarı..."
Yerlikaya duyurdu: Narkogüç operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
Yerlikaya duyurdu: Narkogüç operasyonunda 13 şüpheli yakalandı