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Mardin'de otomobilin silecek suyu haznesine uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli tutuklandı

MARDİN'de bir otomobilin silecek suyu haznesine sıvı uyuşturucu gizledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

MARDİN İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sırasında bir aracı durdurdu.

Ekiplerin dedektör köpek Uncas'ın tepki vermesi üzerine araçta yaptığı aramada silecek suyu haznesine gizlenen 2 litre sıvı metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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