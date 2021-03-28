BIST 1.382
DOLAR 8,08
EURO 9,56
ALTIN 450,13
GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu yeni etkinliği duyurdu! 39 ilçede 100'den fazla noktada başlıyor

İSTANSUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle zorluk yaşayan sanatçılara yönelik hazırlanan yeni bir etkinliği duyurdu. 

Koronavirüs salgınının en fazla etkilediği alanlardan birisi de sanat dünyası oldu. Birçok etkinlik salgın tedbirleri kapsamında iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçılar için planlanan yeni bir etkinliği, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. 

İmamoğlu, "İstanbul’u dev bir açık hava sahnesine dönüştürüyor, pandemi dolayısıyla ekonomik zorluk yaşayan sanatçılarımızla dayanışmayı güçlendiriyoruz. 39 ilçede 100’den fazla noktada #İstanbulBirSahne etkinlikleri başlıyor" dedi.

İmamoğlu başvuru için ise,  https://istanbulbirsahne.com adresini paylaştı.  Sitede etkinlikle ilgili olarak, şu açıklama yer alıyor:

"#İstanbulBirSahne projesiyle şehir dev bir açık hava sahnesine dönüşüyor; İstanbullularla müzisyenler özlem gideriyor…İstanbul’un 39 ilçesinin tamamında 100’den fazla farklı noktayı açık hava sahnesine dönüştürerek, binlerce müzisyenin İstanbullularla buluşmasını sağlıyor; pandeminin başlangıcıyla zor günler yaşayan müzisyenlere destek sağlıyoruz.

#İstanbulBirSahne etkinlikleri; şehrin günlük yaşamına canlı performans sürprizleri ve neşesiyle eşlik edecek. Projeyle şehrin parkları, durakları, metro platformları, müzeleri, sokakları, otoparkları, günlük işe gidiş geliş noktaları, ikonik mekanları dev bir açık hava sahnesine dönüşecek…"

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Donanma tarihinde bir ilk! 3 Rus denizaltısı eş zamanlı olarak su yüzüne çıktı
Muğla’da kadına şiddet kamerada! Önce dövdü sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yedi
Şenol Güneş, Ozan oyundan çıkarken ne söyledi? Maç sonrası açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayıp tebrik etti
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Atilla Selami Abban hakkında soruşturma başlatıldı
Özgür Özel, İstanbul Sözleşmesi sorusu karşısında donup kaldı
Aydın'daki kadın cinayetinin görüntüleri! Küçük kızı vatandaşlar uzaklaştırdı
İncir dolması nasıl yapılır harika lezzet!
Barış Yarkadaş konuşunca hepimiz gülme krizine girdik!
Ümit Özat: FETÖ'cü futbolcu tokatladım Cumhurbaşkanımıza anlatacağım
Yorumlar