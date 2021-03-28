Ekrem İmamoğlu yeni etkinliği duyurdu! 39 ilçede 100'den fazla noktada başlıyor

İSTANSUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle zorluk yaşayan sanatçılara yönelik hazırlanan yeni bir etkinliği duyurdu.

Koronavirüs salgınının en fazla etkilediği alanlardan birisi de sanat dünyası oldu. Birçok etkinlik salgın tedbirleri kapsamında iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçılar için planlanan yeni bir etkinliği, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

İmamoğlu, "İstanbul’u dev bir açık hava sahnesine dönüştürüyor, pandemi dolayısıyla ekonomik zorluk yaşayan sanatçılarımızla dayanışmayı güçlendiriyoruz. 39 ilçede 100’den fazla noktada #İstanbulBirSahne etkinlikleri başlıyor" dedi.

İmamoğlu başvuru için ise, https://istanbulbirsahne.com adresini paylaştı. Sitede etkinlikle ilgili olarak, şu açıklama yer alıyor:

"#İstanbulBirSahne projesiyle şehir dev bir açık hava sahnesine dönüşüyor; İstanbullularla müzisyenler özlem gideriyor…İstanbul’un 39 ilçesinin tamamında 100’den fazla farklı noktayı açık hava sahnesine dönüştürerek, binlerce müzisyenin İstanbullularla buluşmasını sağlıyor; pandeminin başlangıcıyla zor günler yaşayan müzisyenlere destek sağlıyoruz.

#İstanbulBirSahne etkinlikleri; şehrin günlük yaşamına canlı performans sürprizleri ve neşesiyle eşlik edecek. Projeyle şehrin parkları, durakları, metro platformları, müzeleri, sokakları, otoparkları, günlük işe gidiş geliş noktaları, ikonik mekanları dev bir açık hava sahnesine dönüşecek…"