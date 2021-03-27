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Barış Yarkadaş konuşunca hepimiz gülme krizine girdik!

Tv100 ekranlarında Barış Yarkadaş söyledikleriyle bizi gülme krizine soktu.

TV100'de her hafta Perşembe günleri Ahu Özyurt'un moderatörlüğünde yayımlanan Sağlı Sollu programında Hadi Özışık, Metin Özkan, Gürkan Hacır, Barış Yarkadaş'ın kulis bilgisi aktarması üzerine adeta gülme krizine girdi. Yarkadaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı kabine değişikliği hakkında kulis bilgilerini aktarıyordu. Tansu Çiller'den söz açılınca, Barış Yarkadaş her zamanki gibi her şeyi biliyormuşçasına açıklama yapmaya başladı. Yarkadaş'a göre, Özer Çiller yurt dışında Türkiye için para arayışına girmişti. Gürkan Hacır bu kulis bilgisini duyunca şaşkınlıktan Hadi Özışık'a döndü. Karşılıklı bakışan Hacır ve Özışık gülmeye başladı. Metin Özkan ise "kısır" sözleriyle stüdyoyu kahkahaya boğdu. İşte ayrıntılar...

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