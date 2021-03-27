Ümit Özat: FETÖ'cü futbolcu tokatladım Cumhurbaşkanımıza anlatacağım

Teknik direktör Ümit Özat, Türk futbolunda FETÖ'cülerin hala olduğunu iddia ederken ''Otobüste tokatladım, her kulüpte var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı; 2-3 tane kulüp başkanı toplanır Nihat Özdemir'i gönderirdi. Cumhurbaşkanımıza her şeyi anlatacağım.'' dedi.

Son olarak TFF 1.Lig takımlarından Ankaraspor'da görev yapan teknik direktör Ümit Özat, Radyospor'a gündemi değerlendirdi. Türk futbolunda en büyük problemin yöneticiler olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yapmak istediğini belirtti.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Ümit Özat, "Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığı bugüne kaldıysa mutlaka hafta içerisinde bir şeyler olmuştur. Erol Bulut'u başarısız bulmuyorum. Fenerbahçe'de Erol Bulut döneminde 20 tane transfer yapıldı, Erol Hoca toplama takımla şampiyonluk yarışından kopmadı. Sportif direktörlük görevini yapan insanın aklında antrenörlük olmamalı. Aykut Kocaman dönemini de hatırlıyorum. Aykut Kocaman sportif direktör olmadan önce antrenördü. Emre'nin de hedefinde de antrenörlük olabilir." dedi.