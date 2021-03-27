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Yılmaz Vural'dan canlı yayına damga vuran Fenerbahçe sözleri

Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu değerlendirirken program sırasında kendisine yöneltilen "Yılmaz hocam Samandıra'ya git, göreve talibim de, ateşten gömleği giy" sorusu üzerine "En sonunda kulübü bastırtacaklar bana" diyerek esprili yanıtını verdi.

Türk futbolunun renkli karakterlerinden Yılmaz Vural, katıldığı A Spor canlı yayınında Fenerbahçe'deki teknik direktör değişimini değerlendirdi. ''Fenerbahçe 3-0'lık maçtan sonra bile antrenör eleştiriyorsa işte beklenen şey oldu diyebiliriz.'' diyen Yılmaz Vural, ''Üzülüyorum tabii, genç bir kardeşimiz, o camianın içinden gelmiş birisi. Biraz erken mi oldu acaba oraya getirilmesi. Kim oraya getirdiyse hangi kriterlere getirdi acaba diye de düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

''Erol'un üzerine çok gittiler''
Yılmaz Vural'ın açıklamaları şu şekilde; "Büyük camiaları sadece uzmanlık bilgisiyle yönetmiyorsunuz. Liderlik gerekiyor. Kaybettikten sonra izahı gerekiyor. Erol'un üzerine o kadar çok gittiler ki, bir maçı teknik anlamda değerlendirdiğini ve insanları tatmin ettiğini duymadım mesela. Çok gergin maçlardan sonra mesela geçiştirdi. Bu şartlarda Fenerbahçe camiası da antrenörünün yanında olduğunu, ona güvendiğini belirtecek de hiç bir şey yapmadı yalnız hissetti kendini.

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