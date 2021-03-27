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Kamyonet ile ticari araç sürücüsü inatlaştı o anlar cep telefonu kamerasında

Demirören Haber Ajansı

Sultangazi'de yol verme tartışmasına girerek birbirleriyle inatlaşan sürücülerin trafiği tehlikeye soktuğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Habibler-Arnavutköy yolu Sultangazi yönünde meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat kamyonu şoförü ile hafif ticari aracın sürücüsü, yol verme tartışmasına girdi. İki sürücü, inatlaşarak akan trafikte yolda birbirlerinin önünü kesti.

Hız sınırını da aşan sürücüler, hem kendi canlarını, hem de yoldaki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı. Sürücülerin tehlikeli inatlaşması, arkalarından gelen bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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