Muğla’da kadına şiddet kamerada! Önce dövdü sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yedi

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde adının Engin C. Olduğu öğrenilen bir kişinin, sevgilisi olduğu belirtilen genç kıza uyguladığı şiddet kameralara yansıdı. Genç kızı yumruklayan Engin C. daha sonra hiçbir şeyolmamış gibi yemek yemeye devam etti.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde isminin Engin C. Olduğu bildirilen erkeğin, sevgilisi olan bir genç kıza şiddet uyguladığı görülüyor.

Görüntülerde yemek yedikleri sırada Engin C.'nin genç kızın yüzüne bir şeyler fırlattığı ardından ise vurmaya başladığı görülüyor. Devamında ise Engin C. Genç kıza bağırarak genç kıza bir şeyler söylerken genç kızın kendisini korumaya çalıştığı görüntülere yansıdı.

Bir çok kullanıcı görüntüleri paylaşarak kadına şiddetin son bulmasını isterken Engin C.'nin ise tutuklanması yönünde paylaşım yaptı.