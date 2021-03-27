Özgür Özel, İstanbul Sözleşmesi sorusu karşısında donup kaldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesinden çıkma yetkisi olmadığını, bu yüzden sözleşmenin halen geçerli olduğunu iddia etti. Özel'in bu iddiası üzerine Barış Pehlivan, 'Peki çıkmadıysak neden Danıştay’a gidiyorsunuz?” diye sordu.

CHP, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Danıştay'a başvuruda bulunulacağını açıklamıştı.

Özgür Özel, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma yetkisi olmadığını, bu yüzden İstanbul Sözleşmesinin halen geçerli olduğunu öne sürdü.

Bunun üzerine Barış Pehlivan, “Peki çıkmadıysak neden Danıştay’a gidiyorsunuz?” diye sordu. Özel'in bu soruyu duyduktan sonraki surat ifadesi dikkat çekti.

Fahrettin Altun'dan 'ders' gibi cevap

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in “İstanbul Sözleşmesi’nden Meclis kararı ile çıkılabilir” ifadesine sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve milletlerarası antlaşmaların ilgili maddelerini tek tek hatırlatarak Özgür Özel’e adeta ders veren Fahrettin Altun, “Ülkeni biraz olsun tanı! Yalanı bırak artık!” dedi.

Twitter hesabından açıklamalar yapan Fahrettin Altun, şöyle demişti: CHP tarihinin gördüğü göreceği en beceriksiz parti kişisi yine zırvalamış. ‘İstanbul sözleşmesinden ancak Meclis kararıyla çıkılır’ demiş. Eski sistemde yürütmeyi temsilen Bakanlar Kurulu bu kararı verirdi. Şimdi ise yürütmeyi Cumhurbaşkanı temsil ediyor.

Gazi meclisimizin yaptığı ve aziz milletimizin referandumla onayladığı yönetim sistemimizden bihaber olan bu zavallı kendince hukuk dersi veriyor. Bir de parmak sallayarak tehditler savuruyor. Yazıklar olsun sana! Yönetim sistemimizi öğreneceksiniz.

Zahmet olmazsa ‘9 sayılı Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. Maddesi’ni oku, yönetim sistemimizi iyice anla ve saygı duy. Milletin iradesine hadsizce parmak sallama!