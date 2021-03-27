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İncir dolması nasıl yapılır harika lezzet!

Akşama ne yemek yapsam diye düşünenler için çok lezzetli bir tarifimiz var incir dolması! İşte sizler için tarifi...

İncirin faydalarını ise anlatmakla bitiremeyiz. Kısaca vitamin deposu, harika bir lif kaynağı, direnç arttırıcı, kilo verdirici, kanser ile savaşan ve felci iyileştirmeye yaradığı söylenen bir meyve. Gelelim incir dolmasına. Bu tarife bayılacaksınız. Şimdiden afiyet olsun!

Malzemeler;

20-25 adet kuru incir, incirin yumuşaması için yeterince sıcak su, iç pilavı için 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet küçük boy soğan, 1 su bardağı pirinç, 1 su bardağı sıcak su, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 yarım çay kaşığı karabiber, 1 yarım çay kaşığı tarçın, 1 yarım tatlı kaşığı kuru nane, 1 yarım tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı zeytin yağı, incir dolması üzerine; Sıcak su, 2 yemek kaşığı zeytin yağı.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://www.youtube.com/watch?v=27i24-EmEd0

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