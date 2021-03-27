Muhsin Yazıcıoğlu şahadetinin 12. yılında da dualarla anıldı

BEYOĞLU Okçular Vakfı'nın organize etmiş olduğu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun şahadetinin 12. Yılını anma programında merhum Yazıcıoğlu'nun adı dualarla tekrar hatırlandı.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu helikopter kazasında ölümünün 12. yılında anılırken bu özel organizasyona çok sayıda önemli isim de katıldı. Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Av. Mutlu Furtana

Genel Başkan yardımcıları; Yaşar Sayan, Selim Şimşek, Muhittin Açıcı, Beyoğlu belediye başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu ilçe başkanı; Mustafa Yıldız bu özel programa iştirak edenler arasındaydı.

Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Av. Mutlu Furtana burada yaptığı konuşmayla Muhsin Yazıcıoğlu'nun Türkiye için ne anlam ifade ettiğini herkese tekrar hatırlattı.

İşte o konuşma;

''Ölüm, inançsız insanlar için, korkunç bir sondur, ama, inananlar için, ne kadar zevkli bir başlangıçtır. Bu sözlerin sahibi, toplumun her ferdi tarafından takdir kazanmış, bizlerin ortak değeri olan Muhsin Başkan için burada toplanan sizlere, hitap etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nu anlatmak için, onu anlamak şarttır.

Bizler, şehit başkanızı anlıyor, onun kurmuş olduğu partide görev yapıyor, ve, onun göstermiş olduğu istikamette ilerlemeye devam ediyoruz. Hiçbir dönemde, sapma ihtiyacı hissetmediği, o yolda, bu ülkenin çıkarları dışında, hiçbir amaç gütmediği, hepimizin malumudur.