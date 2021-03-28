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Taş kadayıf nasıl yapılır şerbetli tatlı sevenler bayılacak!

Şerbetli tatlı sevenlerin çok seveceği bir tarif ile karşınızdayız taş kadayıf! İşte sizler için tarifi...

İnsanlar üçe ayrılır; şerbetli tatlı sevenler, sütlü tatlı sevenler ve her tatlıyı sevenler. Şerbetli tatlıları ve her tatlıyı sevenlere sesleniyoruz, adını duyunca bile karnınız guruldamaya başlamadı mı? Bakmayın adının taş olduğuna yumuşacık, ağızda dağılan bir lezzet. O zaman tarifine geçelim...

Malzemeler;

1 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1 su bardağı süt, 1.5 su bardağı su, 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çimdik tuz, 100 gr tuzsuz künefe peyniri, şerbeti için; 2 su bardağı şeker, 1.5 su bardağı su, 4-5 damla limon suyu.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://www.youtube.com/watch?v=tF9GJWzAdSw

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