Başak burcu 29 Mart-4 Nisan haftalık yorumları odağınız para!

29 Mart-4 Nisan haftası Başak burcunu neler bekliyor? İşte sizler için 29 Mart-4 Nisan haftası Başak burcu yorumu...

29 Mart 4 Nisan haftası Başak burcunu neler bekliyor? Pazartesi günü salı sabahına kadar Ay Terazi burcunda demek ki odağınız finans konularında sürekli bir hesap kitap halindesiniz. Salı, çarşamba ve perşembe sabahına kadar Ay Akrep burcunda olacak buda demek oluyor ki zihniniz hafta ortasında yoğun kararlarınız, planlarınız dikkat çekiyor.

Hafta sonu Ay Yay burcunda yani hafta sonu evde olmak istiyorsunuz dinlenmek istiyorsunuz, ailenizle ortak gündemleriniz var bunlar oldukça dikkat çekiyor.