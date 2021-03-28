BIST 1.382
DOLAR 8,08
EURO 9,56
ALTIN 450,13
İNTERNETHABER TV

Başak burcu 29 Mart-4 Nisan haftalık yorumları odağınız para!

29 Mart-4 Nisan haftası Başak burcunu neler bekliyor? İşte sizler için 29 Mart-4 Nisan haftası Başak burcu yorumu...

29 Mart 4 Nisan haftası Başak burcunu neler bekliyor? Pazartesi günü salı sabahına kadar Ay Terazi burcunda demek ki odağınız finans konularında sürekli bir hesap kitap halindesiniz. Salı, çarşamba ve perşembe sabahına kadar Ay Akrep burcunda olacak buda demek oluyor ki zihniniz hafta ortasında yoğun kararlarınız, planlarınız dikkat çekiyor.

Hafta sonu Ay Yay burcunda yani hafta sonu evde olmak istiyorsunuz dinlenmek istiyorsunuz, ailenizle ortak gündemleriniz var bunlar oldukça dikkat çekiyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ekrem İmamoğlu yeni etkinliği duyurdu! 39 ilçede 100'den fazla noktada başlıyor
Donanma tarihinde bir ilk! 3 Rus denizaltısı eş zamanlı olarak su yüzüne çıktı
Antalya'da skandal asker eğlencesi! Silahların hiç susmadığı olayla ilgili 3 kişi yakalandı
Şenol Güneş, Ozan oyundan çıkarken ne söyledi? Maç sonrası açıkladı
Muhsin Yazıcıoğlu şahadetinin 12. yılında da dualarla anıldı
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Atilla Selami Abban hakkında soruşturma başlatıldı
Özgür Özel, İstanbul Sözleşmesi sorusu karşısında donup kaldı
Aydın'daki kadın cinayetinin görüntüleri! Küçük kızı vatandaşlar uzaklaştırdı
İncir dolması nasıl yapılır harika lezzet!
Barış Yarkadaş konuşunca hepimiz gülme krizine girdik!
Yorumlar