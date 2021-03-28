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Akrep burcu 29 Mart-4 Nisan haftalık yorumları odağınız finansal konular!

Bu hafta Akrep burcunu neler bekliyor? İşte sizler için Astrolog Uygur Gür haftalık Akrep burcunu yorumladı...

29 Mart-4 Nisan haftası Akrep burcunu neler bekliyor? Pazartesi ve salı sabahına kadar Ay Terazi burcunda demek ki içe döneceksiniz, kuruntulusunuz ve bir şeyleri kendi içinizde büyütüyorsunuz.

Salı, çarşamba ve perşembe sabahına kadar Ay Akrep burcunda buda demek oluyor ki kendinizi ifade etmeye başlıyorsunuz pazartesi günkü içe dönme halinizi atıyorsunuz ve duygularınızı ifade etmeye başlıyorsunuz. Hafta sonu Ay Yay burcunda olacak yani odağınız finansal konularda yükselen Akrepler.

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