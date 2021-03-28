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Terazi burcu 29 Mart-4 Nisan haftalık yorumları iş konularına dikkat!

Bu hafta Terazi burcunu neler bekliyor? İşte sizler için haftalık Terazi burcu yorumu...

29 Mart-4 Nisan haftası Terazi burcunu neler bekliyor? Pazartesi ve salı sabahına kadar Ay Terazi burcunda demek ki hafta başı duygusalsınız. Salı, çarşamba ve perşembe sabahına kadar Ay Akrep burcunda buda demek oluyor ki odağınız parada ayrıca iş konuları da yoğun olacak.

Hafta sonu Ay Yay burcunda demek ki hafta sonu yoğun bir iletişimle geçecek sizler için.

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