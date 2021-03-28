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Kamil Koç'ta skandal görüntü! Muavinin engelli kadına söyledikleri ve yaptırdığı tepki çekti

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL’dan Bartın’a Kamil Koç firmasıyla seyahat eden engelli kadın, çocuğu istifra edince "Burayı temizlemeden seni indirmeyiz" diyen muavinin tepkisiyle karşılaştı.

Kamil Koç firmasına ait ve İstanbul’dan Bartın’a hareket eden otobüste yaşanan olayda, iddiaya göre, engelli bir kadın yolcunun çocuğu istifra etti. Bu durumu otobüste görevli muavine söyleyen kadın, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı. Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde inecek olan kadın yolcuya, "Burayı temizlemeden seni indirmeyiz" denilerek otobüs hareket halindeyken temizlik yaptırıldı.

Engelli kadının yaşadıkları ise bir başka yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kendisine yapılan baskı nedeniyle kadın utana sıkıla yerleri temizlerken, bu baskıcı uygulama otobüsteki diğer yolcuların da tepkisine neden oldu. Yaşanan olayla ilgili firma yetkilileri açıklama yapmaktan kaçınırken, kadın yolcunun yaşadıkları ise onur kırıcı olarak ifade edildi.

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