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Yay burcu 29 Mart-4 Nisan haftalık yorumları yoğun bir hafta geliyor!

29 Mart-4 Nisan haftası Yay burcunu neler bekliyor? İşte sizler için 29 Mart-4 Nisan haftası Yay burcu yorumu...

29 Mart-4 Nisan haftası Yay burcunu neler bekliyor? Pazartesi ve salı sabahına kadar Ay Terazi burcunda olacak demek ki haftaya yoğun bir kariyerle başlıyorsunuz.

Salı, çarşamba ve perşembe sabahına kadar Ay Akrep burcunda buda demek oluyor ki hafta ortası içe döneceksiniz ve bir şeyleri kafanızda büyüteceksiniz. Hafta sonu Ay Yay burcunda yani hafta sonu keyiflisiniz, sosyalsiniz.

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