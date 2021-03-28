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DÜNYA

İtalya'da helikopter faciası saniye saniye kaydedildi

Demirören Haber Ajansı

İtalya'nın Bolzano kentinde polise ait AW169 tipi helikopter kalkış esnasında kaza yaptı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İtalya’nın Bolzano kentinde helikopter kaza meydana geldi. Yerel medya, polise ait AW169 tipi helikopterin havaalanında eğitim uçuşu için kalkışı sırasında kaza yaptığını aktardı. Kaza anı, güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Kazanın nedeni henüz tespit edilemezken; helikopterin kendi etrafında döndükten sonra yan yattığı ifade edildi. Helikopterin pervanesi parçalanırken; 2 mürettebatın kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı belirtildi.

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