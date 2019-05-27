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Mansur Yavaş'tan dikkat çeken 27 Mayıs mesajı

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken 27 Mayıs mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından 27 Mayıs 1960 darbesinin 59. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, “Hakimiyet milletinder” dedi.

Yavaş ayrıca şunları ifade etti:

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