Mansur Yavaş'tan dikkat çeken 27 Mayıs mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, “Hakimiyet milletinder” dedi.

Yavaş ayrıca şunları ifade etti:

Demokrasi, halkın karar alma sürecine katılabilmesine imkân sağlar ve halkın iradesinin üstünde bir iradeyi de reddeder.

Bugün, #27Mayıs 1960’da halkın iradesini göz ardı edenlerin Türkiye’de neden olduğu kayıpları bir kez daha ibretle idrak ediyoruz.



Hâkimiyet milletindir. pic.twitter.com/I5DVBsG0FD