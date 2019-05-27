Mansur Yavaş'tan dikkat çeken 27 Mayıs mesajı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından 27 Mayıs 1960 darbesinin 59. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, “Hakimiyet milletinder” dedi.
Yavaş ayrıca şunları ifade etti:
Demokrasi, halkın karar alma sürecine katılabilmesine imkân sağlar ve halkın iradesinin üstünde bir iradeyi de reddeder.
Bugün, #27Mayıs 1960’da halkın iradesini göz ardı edenlerin Türkiye’de neden olduğu kayıpları bir kez daha ibretle idrak ediyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 27 Mayıs 2019
Hâkimiyet milletindir. pic.twitter.com/I5DVBsG0FD
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