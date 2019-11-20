YEREL

Manisa'nın Alaşehir Devlet Hastanesi çalışanlarından uygunsuz eğlence

Manisa'nın Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisinde hastane çalışanlarının uygunsuz eğlence görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine Manisa İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde çalışan bazı görevlilerin uygunsuz bir şekilde sergilediği eğlence görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Hastanenin yoğun servisinde çekildiği öğrenilen görüntüler bazı hastane çalışanlarının birbirlerinin üzerine köpük sıkarak eğlendiği görülüyor.

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine Manisa İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hastane görevlilerinin soruşturma kapsamında farklı bölgelere görevlendirildiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:
"Müdürlüğümüze bağlı Alaşehir Devlet Hastanesi ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan haber ve iddialar ile ilgili olarak açıklama yapmaya ihtiyaç duyulmuştur.

Müdürlüğümüzce ilgili 'Varan-1', 'Varan-2', 'Varan-3' adlı videolar hakkında 6 Kasım 2019 tarihi itibariyle haberdar olunmuş olup aynı gün içerisinde haklarında idari işlemler başlatılarak soruşturma açılmıştır. İlgili kişiler il içerisinde geçici olarak diğer sağlık kurumlarımıza görevlendirilmişlerdir. Basınımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur"

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
'İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi' denildi bambaşka çıktı
Pochettino'nun tazminatı Mourinho'yu solladı
Sunucu Mehtap Koç kanseri yendi! Yaptığı hareketle alkış topladı
MEB'den bu kez de velilere müjde! e-Okul sistemi yenilendi
Başörtülü vekile 'haddini bildirin' diyen CHP'li Engin Özkoç'tan Erdoğan'a yanıt
Akılalmaz intihar! Halatın bir ucunu bariyere diğerini boynuna bağlayıp gaza bastı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Meral Akşener: "Parlamenter sistem konusunda ısrarımız sürüyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engin Özkoç'a sert tepki!
Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan'ın emniyette verdiği ifade
CHP'li Engin Özkoç'un skandal sözlerine Özlem Zengin'in cevabı
TBMM'de İkinci Bülent Ecevit Merve Kavakçı vakası!
100 milyon TL değerindeki eroinle yakalandılar! Mahkemede birbirlerine düştüler
Masterchef Murut Özdemir geri döndü ilk videosu pek sağlıklı değil
Osman Gazi kimdir bilinmeyen eşleri ve çocukları kimdir?