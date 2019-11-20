Mevlid videosuyla gündeme oturan Büşra Nur Çalar ilk kez konuştu

Sağlık Bakanlığı eski Müşaviri Ahmet Emin Söylemez ve Instagram fenomeni Büşra Nur Çalar’ın bebekleri için düzenledikleri şatafatlı mevlid, bebeklerine tek taş takmaları ve lüks düğünleri ile sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

İslamcı sosyetenin şatafatlı hayatına ilişkin paylaşılan görüntüler sosyal medyada “Bir lokma bir hırka’ diyen peygamberin ümmetinin geldiği nokta” diyerek eleştirilmişti.

Tartışmaların odağında yer alan lüks yaşamıyla dikkat çeken Büşra Nur Çalar sessizliğini Ülke TV’ye bozdu.

Eşinin kısa bir süre müşavirlik yaptığını gelirinin eşinden daha fazla olduğunu söyleyen Büşra Nur Çalar’ın açıklamaları şöyle:

“MEVLİD VİDEOSUNUN YAYILMASI BENİ ÇOK ÜZDÜ”

“Bu kadar acımasızca linç edilmesi, günlerdir gündemde olması böyle bir mevlid videosunun ya da farklı şeyin kulaktan kulağa yayılması beni çok üzdü. Bırakın paylaşım yapmayı, çocuğumu sağlıklı bir şekilde kucağıma almaya çalışıyorum. Bunun için bekliyorum. Bugün kontrolüm vardı, günlerdir suskunluğumun tek sebebi bu.

Ben kendi kendimi psikolojik olarak; Sakin ol Büşra, geçecek Büşra diye toparlamaya çalışıyorum. Siz bana devam edecek misiniz? diye soru soruyorsunuz. Konu devam edip etmemek değil. Bu süreci en sağlıklı bir şekilde atlatmaya çalışıyorum.