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Alacaklılarının elinden kurtulup, iç çamaşırlarıyla akaryakıt istasyonuna böyle sığındı

ANTALYA’da inşaat ve gayrimenkul işleri ile uğraşan bir kişi, alacaklısı olduğu ileri sürülen 3 kişi tarafından kaçırılıp, bir inşaat deposunda zincirle bağlanıp üzerinde sadece iç çamaşırları kalacak şekilde bırakıldığı ileri sürdü.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi’ndeki inşaat halindeki bir villa içinde meydana geldi. İddiaya göre inşaat işiyle uğraşan Ahmet Taşkın, 400 bin lira ve 70 bin dolar borçlu olduğu S.S ve iki adamı tarafından kaçırıldı.

A.T, otomobille Altınkale Mahallesi’nde terkedilmiş bir villa inşaatına getirildi. İddiaya göre S.S. ve iki adamı A.T’yi burada araçtan indirip yaklaşık 200 metre ilerideki villanın havuz bölümünün karanlık deposuna indirdi. Alacaklılarının A.T’yi üzerinde sadece iç çamaşırlarıyla bıraktığı ve bir eski koltuğa zincirle bağladığı öne sürüldü. Bir süre sonra zincirleri gevşetip kurtulan A.T, iç çamaşırlarıyla yakındaki bir petrol istasyonuna giderek yardım istedi.

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