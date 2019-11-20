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Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü çıkışı! Cemevleri ibadethanedir nokta

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rutin çıkışları devam ediyor. İmamoğlu'nun bugünkü çıkışı cemevleri. İmamoğlu "Cemevleri bizim ibadethanelerimizdir, nokta" dedi.

Toplumsal konulara dair her konuda, açıklamaları gündem olmayı başaran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni demeçleri cemevleri ile ilgili oldu.

Bakırköy Belediyesi ziyaretinden sonra, inşaatı biten ve hizmete giren Bakırköy Kültür Merkezi ve Cemevi’ne geçen İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada cemevleri hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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