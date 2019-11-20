İsrail Suriye'de İran hedeflerini vurdu

İran'da benzin zammı nedeniyle protestoların giderek şiddetlenmesi, hükümeti zora soktu. İsrail de İran'In bu 'meşguliyetinden' faydalanarak, Suriye'den gelen roket saldırıları bahanesiyle İran'a ve Esad rejimine ait birçok askeri hedefi vurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Suriye ordusu ve ülkedeki konuşlu İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü'nün onlarca askeri hedefini vurduğunu belirtti.

"MİSİLLEME YAPILDI"

Adraee, savaş uçaklarının kara-hava füze rampaları, askeri komutanlıklar, askeri üsler ve silah depolarını vurduğuna vurgu yaparak, söz konusu hava saldırılarının dün Suriye'den İsrail bölgelerine atılan roketlere karşılık olarak yapıldığını kaydetti.