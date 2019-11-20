MEDYA

Hekimoğlu 1. bölüm fragmanı

Hekimoğlu dizisi 1. bölümüyle yakında Kanal D'de olacak. Hekimoğlu'nun yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Hekimoğlu 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Hekimoğlu'nun ilk bölümünde neler yaşanacak? Hekimoğlu yakında Kanal D'de...

Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın olduğu Hekimoğlu yakında Kanal D'de başlıyor.

Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran ve büyük bir hayran kitlesi yaratan 'House M.D.' dizisi, Hekimoğlu adıyla yakında Kanal D'de olacak.

Dizi dünyasının unutulmaz karakteri 'Dr. House'u Timuçin Esen canlandırıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Soner Yalçın'a Erdoğancı mı oldun sorusu?
Diyarbakır'da 300 bin TL ödülle aranan terörist ile beraberindekilerin yakalanma anı
İbrahim Kalın: 4'lü zirve gerçekleştirilecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama
Birleşmiş Milletlerden Trump'a savaş suçlarına af tepkisi
Şener Elcil: Kıbrıs Türkiye'nin işgalindedir
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kadın 73. bölüm fragmanı
Azize 2. bölüm fragmanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyanür içilecek notlu mektup! AFAD alarmda
Elimi Bırakma 55. bölüm fragmanı
Benim Tatlı Yalanım 23. bölüm fragmanı
İBB üniversiteli eğitim yardımı başvurusu! Burs için gereken belgeler ve şartlar
Sevgili Geçmiş 5. bölüm 2. fragmanı
15 tatilde karne dağıtılacak mı 2020 okul tatil günleri