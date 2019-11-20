Hekimoğlu 1. bölüm fragmanı
Hekimoğlu dizisi 1. bölümüyle yakında Kanal D'de olacak. Hekimoğlu'nun yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?
Hekimoğlu 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Hekimoğlu'nun ilk bölümünde neler yaşanacak? Hekimoğlu yakında Kanal D'de...
Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın olduğu Hekimoğlu yakında Kanal D'de başlıyor.
Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran ve büyük bir hayran kitlesi yaratan 'House M.D.' dizisi, Hekimoğlu adıyla yakında Kanal D'de olacak.
Dizi dünyasının unutulmaz karakteri 'Dr. House'u Timuçin Esen canlandırıyor.