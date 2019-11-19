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Çankırı'da açık unutulan kamyon kasası kapağının çarptığı kadın öldü

ÇANKIRI'da Ayşe Dümen (66), seyir halindeki kamyonun kasasısının açık unutulan arka kapağının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇANKIRI'nın Orta ilçesi Nevzat Ayaz Caddesi üzerinde, geçen Cuma günü, meydana gelen olayda; eşi Murat Dümen ile birlikte yol kenarında yürüyen Ayşe Dümen'e sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki kamyonun yana açılan ve açık unutulan arka kasa kapağı çarptı.

Yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan kazada Ayşe Dümen, çarpmanın etkisiyle yere düştü.

Murat Dümen'in haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayşe Dümen'in öldüğü belirlendi.

Dümen'in cesedi, yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı, otopsinin ardından da toprağa verildi.

Kazayı fark etmediği ileri sürülen sürücü ise kamyonla yola devam etti.

Sürücü, polis ekiplerinin çalışması sonucu tespit edilerek yakalandı.

Gözaltına alınan sürücünün, kapağı açık unuttuğunu ve kazayı fark etmediğini söylediği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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